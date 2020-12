Plivnutí do moře, nebo klíčová věc. Sociální služby nesouhlasí s plánem na přesun unijních peněz

Česko by mohlo v letech 2021 až 2027 z EU získat ze tří fondů přes 19,5 miliardy eur, tedy přes půl bilionu korun. Evropskému sociálnímu fondu (ESF+) mělo připadnout asi 2,7 miliardy eur. Vláda z něj plánovala miliardu eur přesměrovat do infrastruktury. O zbývající 1,7 miliardy se měla podělit ministerstva školství a práce.

Podle dřívějšího záměru by ministerstvo práce peníze chtělo v dalších letech využít třeba na rozšíření sociální ekonomiky, uplatnění mladých či dlouhodobě nezaměstnaných, jesle, další vzdělávání, technologie do sociálních služeb i podporu rodin s více dětmi.

Změně penězovodů chybělo jednání, zní z Charity

Podle Ivy Kuchyňkové z Charity ČR by částka nemusela klesnout na miliardu, ale jen na 1,4 miliardy eur. „Nesouhlasíme s tím, že vláda určila resortům, aby připravovaly krácené alokace. Nebylo to projednáno v širším spektru odborníků, kteří se problematikou fondů zabývají. Rádi bychom, aby celá částka 1,6 miliardy eur šla do pomoci a podpory lidem této země, ne do správy a infrastruktury,“ uvedla Kuchyňková.

Případné krácení sumy na sociální projekty z 1,6 na 1,4 miliardy eur představuje v přepočtu asi šest miliard korun. „Za to krácení si postavíme šest kilometrů dálnice nebo zaplatíme obrovské portfolio služeb pro obyvatele. V infrastrukturních projektech je to plivnutí do moře, v sociální oblasti je to klíčová věc,“ uvedl Jan Černý z organizace Člověk v tísni. Zmínil, že například výrazně vzrostla poptávka po dluhovém poradenství. Exekuce už před koronavirovou krizí mělo na 700 tisíc lidí.