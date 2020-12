Na několika místech v Česku se bude tvořit ledovka, řidiči by měli jezdit opatrně

Ve vyšších polohách, hlavně od 600 do 900 metrů nad mořem, se může od úterka do středečního dopoledne tvořit při mrznoucím dešti ledovka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v souvislosti s tím vydal doporučení pro řidiče, ať jezdí opatrně. Starší a méně mobilní lidé by pak měli omezit vycházení ven.