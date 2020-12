Covid komplikuje péči o psychiatrické pacienty, nemocnice zřizují speciální oddělení

Pavilon 26 v Bohnicích funguje jako covidová jednotka od jara. Jsou v něm pacienti se závažnými diagnózami a zároveň s podezřením na nákazu covidem-19.

„Jsou tam lidé s psychózou, kdy má pacient narušený kontakt s realitou. To byli třeba ti, kteří nám mimo jiné tvrdili, že covid neexistuje. Dál jsou to pacienti s depresemi, kdy jsou zase přesvědčeni, že jim byl covid diagnostikován a oni jsou zodpovědní za to, že nakazili celé Česko,“ popisuje vedoucí lékař akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Někteří pacienti bývají agresivní, a proto nebezpeční sobě i okolí. Pod dohledem kolegů tak takového pacienta musí sestra přesvědčit, aby si nechal udělat test na koronavirus. Ten ho opakovaně odmítá. „Na co jsme nebyli běžně připravení, byli pacienti v takovém stavu, že potřebovali třeba třikrát týdně dialýzu. To bývají často pacienti neklidní, kteří nejsou zvladatelní nikde jinde,“ říká Trančík.