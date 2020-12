Rok 2021 začne ve většině měst bez ohňostrojů a oslav. Olomouc, Zlín a Plzeň budou ještě jednat

Vedení Jihlavy už před začátkem roku 2020 avizovalo, že jej uvítá ohňostrojem naposledy. Nahradit ho chtěli videomappingem, ale ani na ten nakonec nedojde. „Kvůli pandemii koronaviru žádné oslavy Silvestra a příchodu roku 2021 nepřipravujeme,“ sdělil Radovan Daněk z jihlavského magistrátu. Dále dodal, že zatím to vypadá, že se neuskuteční ani „novoroční svařák“, který tradičně na Masarykově náměstí podávají zástupci města.

Magistrát Ostravy dlouhodobě ohňostroj nepořádá, akce si zařizují některé její obvody. Každoročně jsou to obvody Slezská Ostrava a Ostrava-Jih. První jmenovaný obvod s ohňostrojem počítá o půlnoci 31. prosince. „Obvod Ostrava-Jih od pořádání ohňostroje 1.1. 2021 s ohledem na nemožnost zajistit odpovídající protiepidemická opatření ustoupil,“ dodala mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

V Hradci Králové se pravidelně pořádá akce První den spolu, v roce 2021 se ale konat nebude. „S ohledem na současnou epidemickou situaci a nastavená opatření musela být akce zrušena,“ uvedla mluvčí kanceláře primátora Kateřina Šídová. Pravidelně akci navštěvovaly tisíce lidí, kteří sledovali ohňostroj a promítané vzpomínky na uplynulý rok.

V Olomouci se o ohňostroji na Nový rok stále jedná. Vedení města počítá s tím, že rozhodnutí by mohlo padnou do 14 dní. Bude ale záležet na vládních opatřeních a aktuální situaci.

Podobná situace je i ve Zlíně. Kdy by mělo dojít ke konečnému rozhodnutí, nedokáží odhadnout i vzhledem k opatřením, sdělil mluvčí města Tomáš Melzer. V Plzni by chtěli mít rozhodnuto příští středu. O ohňostroj by přijít nechtěli, na druhou stranu berou v potaz jak opatření proti šíření koronaviru, tak finanční nákladnost samotné akce, uvedl David Procházka, starosta městské části Plzeň 3, která ohňostroj pořádá.

Naopak Pardubice oslavy Nového roku neorganizují dlouhodobě a letos tomu nebude jinak. Podobně je na tom Liberec, který ohňostroj naposledy pořádal v roce 2015 a tenkrát to bylo výjimečně po 15 letech.