Betlémské světlo skauti převezmou v Mikulově, v Česku ho rozdají pod širým nebem a bez koled

Skauti se rozjedou s betlémským světlem po republice z Brna 19. prosince. Nepojedou však v četných skupinkách jako v minulých letech. „Rozvoz bude normálně pomocí vlaků. V minulých letech to bylo tak, že se mohla vytvořit skupina lidí, kteří si tak mohli užít společně strávený čas, letos se ale budeme snažit omezit kurýrní skupiny na úplné minimum, dva tři lidi,“ říká mluvčí betlémského světla Zuzana Hrbková.

Každoročně prý počet vypravených vlaků stoupá o jednotky tras, loni jich bylo přes šedesát. Po celé republice pak místní organizátoři pořádají jednotlivé akce, kam si lidé mohou přijít světlo převzít do svých lamp. Podle Hrbkové jich minulý rok bylo přes 800, letos očekávají podobné číslo. Přibývat budou až do začátku rozvážení.

Setkání by se v rámci opatření proti šíření covidu-19 neměla konat přímo na nádražích a v čase příjezdu kurýrů, tam si ho organizátoři pouze převezmou. „Apelujeme na místní organizátory, aby akce pořádali pod širým nebem, aby to nebylo uvnitř, nevznikaly fronty, dodržovaly se rozestupy, a co se týče zpěvu koled, to samozřejmě padá,“ dodává Hrbková. Omezí se i předávání přímo do domů a domovů důchodců.

Na hranici v Mikulově

I cestu do Česka má betlémské světlo letos jinou než obvykle. „Světlo už dorazilo do Rakouska. Bývalo to tak, že nějaké dítě z horního Rakouska letělo do Betléma a tam ho převzalo. Letos se do toho děti nezapojily,“ líčí Hrbková.

Také tradiční ekumenická bohoslužba, která se letos koná v Salzburgu, odkud by čeští skauti světlo přivezli do země, bude jiná – konat se bude pouze prostřednitcvím on-line streamu. K předání tak dojde až na hranicích. „My si ho přebereme 13. prosince v 9 hodin ráno na hraničním přechodu Drasenhofen-Mikulov,“ doplňuje Hrbková.

Novodobá tradice betlémského světla sahá do roku 1986, kdy rakouští organizátoři chtěli ozvláštnit předvánoční sbírku zrakově postiženým dětem. Do Česka ho skauti poprvé přivezli před Vánoci v roce 1990. Kde všude mohou lidé světlo letos dostat, je možné zjistit na webu betlemskesvetlo.cz.