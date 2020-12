Praktici proti koronaviru naočkují tři a půl milionu lidí, předpokládá jejich předseda Šonka

V rámci očkování se s praktickými lékaři podle jejich předsedy počítá. „Bez nich nebude možné proočkovat tak velký počet lidí v tak krátkém čase, ale některé vakcíny se nehodí pro použití v běžných ordinacích, ať už je to skladování, ať je to počet dávek,“ přibližuje Šonka. Zhruba tři a půl milionu lidí z celkových pěti až šesti milionů, kteří by se měli naočkovat, ale vakcinaci podstoupí právě u praktických lékařů.

Provoz v ordinacích praktických lékařů už je nyní klidnější oproti předchozím fázím pandemie. Od soboty pak bude možné znovu navštěvovat seniory v domovech. „Myslím si, že je to potřeba, a pokud se všichni budeme chovat rozumně, tak to neznamená zas tak velké nebezpečí a pro seniory to bude obrovskou vzpruhou,“ myslí si předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

U lékařů samotných je podle Šonky o očkování zájem. „Všichni jsme i zvědaví, jestli bude menší procento lidí s chřipkou kvůli koronavirovým opatřením, v drtivé většině respiračních onemocnění, která vidíme v ordinacích, se jednalo o covid-19,“ přibližuje Šonka. Očkování proti chřipce je podle něj pro tuto sezonu u konce.

„Snažíme se objednávat vakcíny s dostatečným časovým předstihem pro příští sezonu, bude to samozřejmě zajímavé, protože se nám na podzim bude potkávat očkování na covid a na chřipku, tam si musíme ještě udělat jasno, jak to bude logisticky probíhat,“ říká Šonka. On sám je skeptický k plošnému testování na koronavirus v populaci.

„Když se podíváme na Slovensko, tam záchyt byl asi jedno procento, pokud poměříme, co to přináší za ekonomické náklady, co to znamená za logistické manévry, tak je výsledek poněkud chabý, testoval bych symptomatické pacienty,“ uzavírá Šonka.