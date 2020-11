Policie chce poslat před soud muže, který ve sněmovně ohrožoval nožem policisty. Hrozí mu až 12 let vězení

Policie chce poslat před soud muže, který se na konci ledna pokusil proniknout do Poslanecké sněmovny s nožem v ruce a ohrožoval tam policisty. Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a podali návrh na obžalobu. Informaci na dotaz ČT uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Policie 31letého muže viní z násilí proti úřední osobě. Za to mu hrozí až 12 let vězení.