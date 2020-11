Vláda schválila podpůrné covidové programy, na přídavcích na děti se neshodla

Kabinet měl také upravit nařízení pro výpočet náhrad za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pozůstalým. Podle návrhu by měla náhrada stoupnout o 7,1 procenta, stejně jako u procentní výměry důchodů. Se stejným růstem počítá i další nařízení, které řeší náhrady poskytované vojákům a pozůstalým.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) avizovala už před jednáním vlády dohodu na zvýšení přídavků na děti. Tu ale nakonec vláda v pondělí nepotvrdila. „Na mě to celé působí velmi podivně, paní ministryně financí se rozmýšlí už od května,“ komentovala Maláčová. Shoda je dál jen na zvýšení dávky, ale ne na tom, kolik dětí ji má dostávat, uvedla ministryně práce.

Změnu zákonů o obcích, krajích a hlavním městě navrhlo zejména kvůli koronavirové epidemii ministerstvo vnitra. Radní a zastupitelé by měli místo přímé účasti dostat možnost využít připojení přes internet. Podle ministerstva vnitra se členové rad a zastupitelstev scházejí dálkově již nyní, chybí ale výslovná právní úprava.

Vláda se zabývala i třemi poslaneckými návrhy STAN a Pirátů. Návrh na poskytnutí úlev v sociálních odvodech drobným podnikatelům, které postihla omezení kvůli novému koronaviru, vláda ale nepodpořila. Kabinet ANO a ČSSD podle podkladů pro schůzi poukázal mimo jiné na to, že úprava by snížila budoucí důchody živnostníků.

Opoziční poslanci chtějí, aby byl na celý příští rok zrušen minimální vyměřovací základ. Stanovoval by se individuálně. Státní rozpočet by tím přišel podle odhadu předkladatelů o sedm miliard korun. Je ale nepravděpodobné, že by zákonodárci stihli předlohu schválit včas.

Menšinová vláda ANO a ČSSD zasedala mimořádně také v neděli. Rozhodla o přechodu země ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemických opatření od čtvrtka. Díky tomu se s omezeními otevřou zbývající obchody, restaurace, hotely a služby.