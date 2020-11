Strany už se chystají na sněmovní volby, usilují o koalice i nezávislé osobnosti

„Samozřejmě to nejsou jednoduchá jednání, ale myslím si, že když je dobrá vůle a když je společný cíl změnit politiku v České republice, tak se i toto překoná,“ líčí diskuse předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Dalších pět stran hodlá vsadit na spolupráci – na české politické scéně vznikají dvě koalice. Trojkoalice ODS, lidovců a TOP 09 nyní ladí volební program. Pro vstup do dolní komory bude potřebovat minimálně 15 procent hlasů. Uskupení začíná rýsovat podmínky pro vstup na kandidátku – kupříkladu čisté lustrační osvědčení i rejstřík trestů.

Řadu politických uskupení inspiruje před nadcházejícími parlamentními volbami letošní říjnové hlasování, které určilo podobu krajských zastupitelstev. A to nejen úspěšné strany a hnutí, ale i subjekty, které ve volbách propadly.

„Už máme dohodu i na jednotlivých oblastech, které chceme takto programově společně zpracovat. V tento okamžik intenzivní příprava probíhá za KDU-ČSL a počítáme, že v řádu dvou týdnů se rozběhnou i trojstranná jednání,“ předesílá šéf lidovců Marian Jurečka.

„O vítězství nestačí nabubřele mluvit. Vítězství se musí odpracovat. Jsme o další kus blíže k tomu, aby se v naší zemi žilo lépe,“ napsala ke koaličním jednáním předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Piráti jednají se STAN

Druhá koalice se rýsuje spojením Pirátů se Starosty. Podmínky koaliční spolupráce chtějí tyto subjekty sepsat do konce roku. Hned v lednu by je potom interně schvalovali. Příští týden má být jasné, jestli celostátním lídrem bude Ivan Bartoš, který získal od Pirátů nominace v osmi krajích.

„My jsme deklarovali, že to pro oba subjekty musí být výhodné, to znamená ani tak není důležité, kdo v daném kraji bude lídr, ale jaký společně získáme počet mandátů a jak budou rozděleny,“ konstatuje Bartoš. „To už je prostě normální politické vyjednávání, kde se nemusíme shodnout první večer, ale troufám si říct, že to na tom nezkrachuje,“ dodává lídr STAN Vít Rakušan.