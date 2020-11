„Já bych rád k Betlému…“ Letos budou kvůli pandemii za sklem i on-line

Výstava má být otevřena od 27. listopadu do 18. prosince. „Osmnáctého prosince plánujeme adventní zastavení,“ dodal Král. Vysvětlil, že na programu bude živý betlém, strom splněných přání pro děti z místního dětského domova nebo rozdávání rybí polévky.

Připraveni jsou již v centru Oáza Dolní Počernice v Praze. Výstava betlémů se bude konat v prostorách místního infocentra. „Samozřejmě při výstavě budeme dodržovat princip 3R,“ řekl Tomáš Král, ředitel centra Oáza Dolní Počernice. To znamená nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat rozestupy.

Podle mluvčího Arcibiskupství pražského Jiřího Prinze se výstava neplánuje ani v Týnském chrámu nebo v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. „Jediné, co tam budou mít, jsou jesličky v kostele, které tam jsou každý rok. I letos si je budou moci lidé za dodržení všech hygienických opatření prohlédnout,“ dodal Prinz.

Přípravy v Třebechovicích

Třebechovické muzeum betlémů letos připravilo dvě výstavy. „Proběhnou za audiovizuálního doprovodu, ten trvá většinou 15 minut, aby se návštěvníci nezdržovali na stejném místě příliš dlouho,“ vysvětlila ředitelka muzea Renata Pazderová. Pokud by se situace dle protiepidemického systému zlepšila, tak by od komentovaného doprovodu ustoupili.

„Předpokládáme, že by pak byl vyšší zájem a návštěvníků by pak bylo víc, proto by výstava byla spíš jen na koukání, abychom zamezili případnému šíření nákazy,“ dodala Pazderová. Pro případné zájemce budou dostupné videozáznamy z výstavy i na jejich sociálních sítích.

Předběžně počítají s výstavou na Letohrádku Mitrovských v Brně. Kvůli opatřením ale panuje nejistota ohledně otevření prostor veřejnosti. „Prakticky spustíme propagaci až na poslední chvíli,“ vysvětlil provozovatel letohrádku Petr Lukas. Dle nastavených nařízení by tak mohli otevřít na 25 procent běžné kapacity prostor.

Muzeum v Ořechu on-line

Přes třicet let organizují výstavy v Muzeu medu a českých Vánoc v Ořechu. Letos však byli nuceni akci přesunout do virtuálního prostředí. „Jakmile se zlepší situace a PES skočí na trojku, tak otevřeme i fyzicky,“ řekl ředitel muzea Vladimír Glaser.

V minulých letech si návštěvníci mohli vyzkoušet různé sváteční aktivity. „Každý si mohl postavit betlém, vyzkoušet na vlastní kůži všechny připravené zvyky anebo si vyrábět ozdoby, zdobit a mlsat perníky,“ popsal Glaser. Letos je kvůli vládním nařízením prohlídka uzpůsobena pouze sledování exponátů.

Výstavu letos neopomnělo ani Občanské sdružení Stránské. Přehlídka je spojena s otevřenou betlémskou stájí, kde mohou lidé vidět i pohladit koně, krávy nebo třeba ovce. „S otazníkem jsou ještě vánoční zvyky, které bychom rádi návštěvníkům umožnili,“ vysvětlila místopředsedkyně sdružení Vladimíra Křenková.

Výstavu omezili na deset dní, aby zamezili většímu shluku návštěvníků. „Nestěžujeme si, jak moc je to těžké, spíš převládá nadšení, že Vánoce na farmě budou i s návštěvníky,“ řekla Křenková.