Místo koaliční rady se sešli jen Babiš s Hamáčkem. Na podobě daňového balíčku se neshodli

Premiér s vicepremiérem se měli naopak přiblížit dohodě ohledně navýšení přídavků na děti. Před jednáním panovala dohoda na zvednutí dávky o 26 procent, ale už ne na tom, kolik dětí by ji mohlo pobírat. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosazuje, aby na dávku dosáhly rodiny s příjmem pod 3,4 či 3,6násobkem životního minima. Podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) by příjmová hranice pro přidělení podpory měla zůstat na nynějším 2,7násobku minima.

Stát vyplácí měsíčně přídavek 500, 610 a 700 korun podle věku dítěte. Pokud aspoň jeden z rodičů pracuje, jsou částky o 300 korun vyšší. Podle návrhu by se mělo od ledna poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.