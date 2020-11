Tisíce pacientů čekají odložené operace. Návrat nemocnic k běžnému provozu je ale pozvolný a opatrný

„Ještě budeme zdrženlivější, co se týká velkých náročných výkonů. Byli bychom rádi, kdybychom mohli rychle zareagovat, pokud by se zvyšovala potřeba hospitalizovat pacienty s covidem-19,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Snáze půjdou operace s krátkou hospitalizací

Lékaři vnímají, že nebezpečí zdaleka není zažehnáno. „Nelze usnout na vavřínech, protože kdyby se to zvrtlo, tak nemocnice by se mohly zase dostat do problémů,“ zdůraznil v Událostech, komentářích poslanec a bývalý ředitel krajské záchranky v Královéhradeckém kraji Jiří Mašek (ANO). Dodal, že „pořád nás dobíhají vysoká čísla pozitivních z minulých čtrnácti dnů, kteří se teď dostávají – poté, co to nezvládají doma – do nemocniční péče“.