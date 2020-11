Je třeba narovnat zvonici. V Novém Hradci Králové probíhá rekonstrukce památky ze šestnáctého století

Římskokatolická farnost v královéhradecké čtvrti Nový Hradec Králové opravuje památkově chráněnou dřevěnou zvonici z 16. století. Zvonice stojí v areálu hřbitova s dřevěným kostelem svatého Jana Křtitele, který je také kulturní památkou. Oprava je technologicky složitá – dělníci musí celou zvonici narovnat. Zřejmě bude nutné převěsit i jednotlivé zvony, hlavně ten větší o hmotnosti 700 kilogramů z roku 1583. Zvon byl za druhé světové války snesen a odvezen. Po válce byl nalezen v Hamburku a v roce 1947 přivezen zpět do Čech. Na jaře byla zahájena první etapa opravy, která by měla být hotova do konce tohoto roku. Další opravy budou pokračovat v následujících letech podle toho, jak se farnosti bude dařit získávat peníze na rekonstrukci.