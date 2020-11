Počet úmrtí s covidem v Česku přesáhl sedm tisíc. Od konce října se zdvojnásobil

Po přesunu do čtvrtého stupně se také od středy 25. listopadu do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Ve stejném termínu se začínají učit skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách.

Opět bude možná také prezenční výuka „jeden na jednoho“ na základních uměleckých školách a jazykových školách. Od pondělí 30. listopadu pak půjdou do škol děti z prvního stupně a deváté třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Školy nyní učí přes internet.