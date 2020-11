Koronavirus se v domovech pro seniory nešíří tak rychle, ukazuje testování

Počet nově nakažených seniorů v celé populaci sice zůstává vysoký, testování v domovech ale podle statistiků čísla příliš nezhoršilo.

„Je to paralelně sledováno přibližně s osmnáctiprocentní pozitivní záchytovostí, ale nesouvisí to s tím. Když mluvím o stovkách nakažených seniorů třeba ze včerejška, tak to je výsledek standardních PCR testů a standardního testování,“ řekl v pondělí ředitel Ústavu zdravotnických informací Ladislav Dušek.

PCR forma je přesnější než antigenní testy. Ty se mají opakovat každých pět dní. Někteří ředitelé už teď doufají, že brzy bude možné upustit od plošného testování a zaměřit se pouze na příchozí a zaměstnance.