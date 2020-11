Za odvahu, svobodu a vaše děti. Před třiceti lety vystoupil George Bush starší na Václavském náměstí

V podvečer se pak oba prezidenti setkali s veřejností na Václavském náměstí, což měl být vrchol celé návštěvy. Václav Havel tam už rok po listopadové revoluci konstatoval, že přechod od totality je těžší, než si nejen on představoval. Atmosféra však byla uvolněná, politici se zdravili s lidmi, z pódia hrála hudba.

Letoun Air Force One s Georgem Bushem a jeho manželkou přistál v Ruzyni v den prvního výročí sametové revoluce. Kormě Václava Havla jednal americký prezident s premiérem Mariánem Čalfou, předsedou parlamentu Alexandrem Dubčekem i kardinálem Františkem Tomáškem. Pomoc při obnově demokracie slíbil i v tehdejším Federálním shromáždění. „Amerika bude stát po vašem boku,“ řekl mimo jiné Bush starší.

„Přiletěla dvě velká letadla a více než sto agentů, kteří měli do té doby neslýchané požadavky na to, jak zajistit prezidentovu bezpečnost,“ vypráví Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Z toho měl tehdy obavy i prezident Václav Havel, který si nebyl jistý reakcí veřejnosti.

Pódium vyrůstalo pod sochou svatého Václava už několik dní před první návštěvou amerického prezidenta v Praze. Bezpečnostní opatření byla do té doby nevídaná. Pódium bylo chráněno neprůstřelným sklem a vstup do horní části Václavského náměstí byl možný jen Opletalovou ulicí a na zvláštní vstupenky.

Video of Prezident Bush st. v Praze 17. listopadu 1990 / President George Bush Sr. in Prague 1990

„Ta návštěva vlastně neměla žádný reálný politický dopad, nepodepsala se žádná smlouva a jednání o přistoupení k NATO začala až několik let poté,“ dodává Tůma. I přesto první návštěva amerického prezidenta vešla do dějin. A i George Bush při vzpomínce na Václavské náměstí o pár let později poznamenal, že tehdy vůbec nejsilněji cítil, jakou sílu má svoboda.

Do Česka přijel i jako exprezident v roce 1999, aby oslavil desáté výročí pádu komunismu a převzal Řád bílého lva. Prezidentskou návštěvu Bushe staršího následovali v Praze i všichni další američtí prezidenti kromě Donalda Trumpa. Bill Clinton dorazil v roce 1994, George W. Bush v letech 2002 a 2007, Barack Obama potom v letech 2009 a 2010.