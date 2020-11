Systém PES už vydrží, věří Dzurilla i Hajdúch

Podle Dzurilly vláda přijala jasná pravidla rozvolňování nebo naopak zpřísňování koronavirových omezení. „Vyhodnocujeme minulost a reagujeme na to, co by mohlo přijít příště. Za mě to určitě dává velký smysl,“ vysvětlil.

Hajdúch považuje za důležité, že se bude hodnotit v týdenních intervalech. „Je to pokrok správným směrem. PES má více stupňů, komplexnější způsob hodnocení, zahrnuje více rizikových faktorů než třeba jen ten reprodukční a myslím si, že bude mnohem lépe vystihovat stávající epidemiologickou situaci,“ věří.