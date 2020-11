Na Tchaj-wan bych jel také, tvrdí bývalý šéf Senátu Milan Štěch

Později ale názor změnil. Vnímal totiž negativní tlak vytvářený čínským velvyslanectvím. „Podpořil jsem to poté, co se čínský velvyslanec začal chovat jako slon v porcelánu. Kdyby pan Vystrčil řekl, že tam nepojede, tak by ho všichni považovali za slabocha a že ustupuje čínskému velvyslanci. Z tohoto pohledu i kdybych já byl ve funkci předsedy a čínský velvyslanec provedl to, co provedl, tak já bych na Tchaj-wan pravděpodobně také jel,“ řekl Štěch.

Ve vedení komory by měl podle dohod jednotlivých frakcí zůstat Miloš Vystrčil (ODS), který ve funkci vystřídal zesnulého Jaroslava Kuberu (také z ODS) a dokončil jeho plány cesty na Tchaj-wan. „Já jsem z počátku nebyl příliš podporovatelem té cesty. Když tehdejší předseda Kubera řekl, že pojede na Tchaj-wan i do Číny, tak jsem měl pocit, že neměl dobře rozmyšleno, jestli taková cesta je vůbec reálná,“ vzpomínal Štěch.

Historicky nejdéle sloužící senátor Milan Štěch už nebude rozhodovat o vedení horní komory. Po čtyřiadvaceti letech ve funkci totiž neuspěl v letošních volbách. „Myslím si, že sociální demokracie tam (v Senátu) bude chybět. Je to strana, která tady historicky zanechala velkou stopu,“ poznamenal Štěch.

Jako potenciální problém nového předsedy Senátu vnímá Štěch kombinaci Vystrčilových funkcí šéfa horní komory a místopředsedy ODS. „Václav Havel, který byl velký zastánce Senátu, říkal, že by chtěl, aby Senát byl spíše občanskou platformou. To znamená, aby tam byli zástupci z širokého společenského spektra, aby to nebyla kopie Poslanecké sněmovny,“ parafrázoval bývalého prezidenta.

Podle Štěcha záleží zejména na tom, aby senátoři v horní komoře pracovali spíše než na základě stranické příslušnosti na základě zkušeností získaných v regionech. „Senát se za poslední léta posunul tím směrem, že tam jsou výrazně zastoupeny osobnosti z regionů, které v nich dlouhodobě působí. Některé korekce zákonů, které jsme dělali, byly silně ovlivněny právě těmi poznatky lidí z praxe, z regionů, obcí a měst. To si myslím, že Senátu slušelo, že to bylo prospěšné,“ zdůraznil bývalý předseda.

Spolupráce s ANO je pro ČSSD problematická, míní Štěch

Fakt, že ČSSD nyní nebude mít v Senátu zastoupení, Štěch přičítá rozbrojům uvnitř strany. „Občané nemají z pochopitelných důvodů rádi, když strana nezní srozumitelně a jednotně,“ podotkl. Za problematickou považuje také spolupráci s vládním hnutím ANO. „Spolupráce s Andrejem Babišem je problém, protože on míří na stejnou skupinu voličů, jako míří dlouhodobě sociální demokracie,“ zdůvodnil Štěch svůj názor.

V utváření koalic do voleb ale řešení problémů nevidí. „Když strany vytváří pakty tím, že se slučují za účelem někoho porazit, tak to má jistou logiku, ale oni tím ztrácí svoji vlastní identitu. A já si myslím, že soutěž politických stran by měla být založena na identitě, a ne na účelovém seskupení,“ řekl Štěch.