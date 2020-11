Vláda pandemii nezvládá, voliči si to zapamatují, říká expremiér Topolánek

video Mirek Topolánek v Interview ČT24: „U vlády mně chybí racionalita řízení bez ohledu na to, jak to ohrožuje voličské preference.“

„Jsem si jistý, že kdyby tam seděl jiný premiér a jiná vláda, tak by včas zřídili krizový štáb, včas zjistili, co jim chybí, šli by po bodech docenta Svobody, byli bychom daleko lépe připraveni a nepouštěli bychom lidi do Itálie,“ poznamenal Mirek Topolánek.

Kabinetu, respektive poslancům vládních stran vyčítá i to, že se koncem ledna nechtěli pandemií zabývat, když to v téže době ve sněmovně navrhovala opozice. Topolánek připomněl šest otázek Bohuslava Svobody (ODS), které se týkaly připravenosti zdravotnictví na případnou velkou epidemii či zásob ochranných pomůcek.

Očekává, že postup vlády a její výsledky nenechají bez reakce voliči. „Lidé si to budou pamatovat. Nekonání vlády a chaotické řízení (…) vede ke ztrátě důvěry,“ míní. Volby v příštím roce by podle Topolánka mohly být nakonec hlavně soubojem dvou volebních bloků – na jedné straně spojenectví Pirátů a STAN, na druhé volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tyto tři strany se dohodly na společné kandidatuře ve volbách.

„Ten problém začal podobně: velká hrozba, okamžitě jsme aktualizovali pandemický plán, okamžitě jsme začali jednat o nákupu vakcín. Tehdy nás farmaceutické firmy tlačily do 30procentní zásoby vakcíny proti ptačí chřipce, my jsme nakoupili 10 procent a ty se nepochybně musely po nějaké době likvidovat. Ale jednali jsme naprosto racionálně,“ míní politik, který byl mezi lety 2003 a 2010 předsedou ODS a v letech 2006 až 2009 premiérem.

ODS, TOP 09 a lidovcům navrhuje expremiér volební stranu

Topolánek, za jehož vlády TOP 09 vznikla odtržením části jednoho ze dvou lidoveckých křídel a začala přetahovat voliče i od ODS, se domnívá, že volební spolupráce těchto tří stran je správná, ale že by společnou kandidaturu měly pojmout jinak.

„Jsem přítelem (toho), aby vytvořili volební stranu – ne kvůli 15 procentům, hranici vstupu do sněmovny, ale proto, že by to bylo hodnověrnější. Museli by si společný program a hlavní priority, kterých chtějí dosáhnout, srovnat ve stranách, které jsou rozdílné,“ poukázal.

Zároveň si myslí, že teprve po vyladění programu by měly tři strany hledat lídra. „Pokud se dopředu shodli, že to bude Petr Fiala, a rozdělili si místa na kandidátkách, tak to vidím jako diskutabilní,“ poznamenal expremiér.