Měsíc filmu na školách připomene studentům média za totality. Letos distančně

Měsíc filmů na školách doplní plakátové výstavy, které žáci najdou ve třídách a na chodbách škol, až se do nich vrátí. Přiblíží tak třeba život oběti justiční vraždy Milady Horákové nebo roli médií v komunistickém Československu, manipulaci s informacemi, šíření lží i zastrašování skrze oficiálně vydávané tiskoviny.

„Byli jsme zvyklí, že uplynulých 15 let navštěvovali stovky škol pamětníci a na školách se promítaly filmy. To letos není možné, převedli jsme vše do on-linu. Na filmy se tak mohou žáci dívat, i když nejsou ve školních třídách,“ sdělil České televizi šéf Jednoho světa na školách Karel Strachota. V on-line prostředí se bude i debatovat.