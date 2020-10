Střední školy a učiliště se do Vánoc nejspíš neotevřou, říká Valachová. Slibovat otevření bylo podle Baxy neuvážené

„Hazardovat se vzděláním se nesmí, je to obrovské riziko. Na základních a středních školách je 1,5 milionu žáků, tudíž se to týká téměř všeho obyvatelstva v zemi a myslím, že si lidé zaslouží, aby měli pravdivé informace,“ komentuje Baxa. Chtěl by, aby se o zavírání a znovuotevírání škol rozhodovalo podle jasných kritérií a zveřejněných dat, aby byl vývoj pro všechny předvídatelný.

„Bylo velmi neuvážené, když pan Prymula sliboval, že se školy na začátku listopadu otevřou,“ myslí si Martin Baxa (ODS) z výboru pro vědu a vzdělávání Poslanecké sněmovny. Baxa navrhoval, aby se zřídil expertní tým pro školství, ve kterém by byli jak epidemiologové, tak učitelé, který by podával návrhy na omezení ve školách.

V pátek zveřejněný plán je podle něj první vlaštovkou. Prioritou je otevřít základní školy. „Máme na stole alespoň nějaký plán. Doufám, že ministři Plaga a Blatný svoje sliby dodrží, nebudou slibovat nesplnitelné a žáci a rodiče nebudou vystavováni nepředvídatelným situacím,“ přeje si Baxa.

Kateřina Valachová by u ministra školství ocenila rychlejší rozhodování. Učitelé podle ní chtějí, aby se u mladších dětí na základních školách držel kolektiv pohromadě. „Německo netrhá tým dětí, ale na některé hodiny je rozděluje do skupinek a tímto způsobem zvyšují bezpečnost dětí ve školách,“ komentuje Valachová. Někteří rodiče v Česku se podle ní bojí na prezenční výuku děti poslat.

Mateřské školy jsou ale stále otevřené. Valachová by si chtěla vzít vzor z Německa a zavést například UV lampy, které by děti ve školách chránily navíc. Podle Martina Baxy by se měla vláda snažit, aby školy byly až mezi posledními, kterých se omezující opatření dotknou, tak jak je to na západ od nás. Kritizuje také kabinet za nedostatečné vybavení žáků pro distanční výuku. „Musí to suplovat jeden z operátorů, tady ministerstvo školství zaspalo,“ míní Baxa.