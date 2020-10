Roušky i venku... a co dál? Hovoří se o lockdownu, v pátek začne pilotní studie k plošnému testování

Výjimkou jsou sportovní aktivity, roušky také nebudou potřeba mimo zastavěnou oblast, například v parcích. Další výjimka se týká snoubenců na svatbě, roušky nebudou potřebovat ani děti do dvou let, moderátoři a herci při natáčení. Naopak budou potřeba roušky v autě, když jím bude cestovat více lidí, kteří nejsou členy jedné domácnosti.

Přesto opakování jara, kdy se města vylidnila, neboť lidé směli jen do práce a na nákup, politici již nevylučují. Vláda zatím nespecifikovala, jak by případný lockdown mohl vypadat. Možností je přitom více. Na jaře v Česku vyhlásila vláda omezení volného pohybu osob s několika výjimkami, kromě cest do práce a na nákupy bylo možné jít také na vycházku do přírody.

Existují ale i jiné varianty. V Izraeli znamenal podzimní lockdown, že lidé nemohli chodit dále než kilometr od domova a podobné omezení začne ve středu platit v Irsku – bude možné jít z domova maximálně pět kilometrů s výjimkou cest do práce, do školy, případně na nákup. Ve Francii a Slovinsku momentálně platí noční zákaz vycházení.

Podle některých lékařů by byl nejvyšší čas některé takové omezení zavést i v Česku. „Není na co čekat. Situace je velmi vážná. V pátek jsme za jediný den měli diagnostikováno tolik případů jako za celé první pololetí,“ zdůraznil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Obdobně se vyjádřil ředitel Institutu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch. „Lockdown je jediné řešení situace,“ uvedl.

Vedoucí Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk řekl, že by například noční zákaz vycházení nebo i omezení pohybu do určité vzdálenosti od domova byl na místě. Čekat čtrnáct dní, zda se projeví dosavadní opatření, podle něj nejde. „Situace se dramaticky mění,“ podotkl. Upozornil, že se nákaza posouvá mezi starší pacienty – ze skupiny mezi 25 a 44 lety do skupiny 45 až 64 let.

V Česku přitom zatím zůstává leccos v provozu. Zavřená jsou divadla nebo muzea, restaurace mohou mít otevřené jen výdejové okénko, na druhé straně obchody, služby i nákupní centra mají otevřeno. Zavřené jsou školy s výjimkou několika základních, kam chodí děti zdravotníků, ale školky zatím zůstávají v provozu.