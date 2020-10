Rodiče nejmenších žáků budou učitelům muset dělat asistenta, řekl šéf asociace ředitelů Černý

Problematický bude přechod zejména pro nejmenší děti, tedy žáky první, druhé a třetí třídy. „Neudrží tak dlouhou dobu pozornost, pokud by byly třeba tři nebo čtyři hodiny v kuse on-line. Časové úseky budou kratší, on-line budou třeba jen 20 nebo 25 minut a potom dostanou úkoly, které si doma vyzkouší. Snahou je, aby déle než dvě hodiny denně on-line nebyly,“ popsal Černý. Přesto by se měly naučit vše podstatné.

Šéf asociace ředitelů základních škol ale upozornil, že obsah výuky je jen jednou z částí vzdělávání. „Jde právě i o sociální vazby, vzdělávání mezi řádky, které děti ve škole dostávají navíc. Po této stránce skutečně dochází k deficitu,“ řekl.

Distanční výuka také mezi některými žáky vytvořila velké rozdíly. Zhruba deset procent dětí má podle něj „šílené mezery“, které vznikly výukovou na dálku už na jaře a teď se pravděpodobně jen prohloubí. Na druhé straně podle něj ale zhruba deseti procentům dětí tento typ učení vyhovuje. „Vyhovovalo jim to, že se nemusely na nikoho ohlížet, že si mohly dělat všechno svým tempem, děti motivované k tomu, aby se hodně naučily. Nebo měly osvícené rodiče, kteří jim v tom velmi pomohli,“ popsal.

Opatření jsme se snažili zmírnit, řekl Černý

Hodnotit opatření je podle něj ještě brzy. „Když včera začaly prosakovat zprávy, že první stupně budou zavřené, snažili jsme se ještě intervenovat za to, aby první a druhé třídy zůstaly otevřené. To se nepovedlo. Doufáme, že to bude mít efekt, který to mít má,“ řekl v úterním rozhovoru.

Školy přitom začínaly týden novým režimem, který měl pro vyšší stupeň střídat distanční a prezenční výuku. „Je groteskní, že o něčem, co začalo fungovat první den, se už vědělo, že za dva dny fungovat přestane,“ uvedl Černý.