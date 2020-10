Nabízí se na omezenou dobu úplně zavřít školy a restaurace, říká imunolog Hořejší

Současná opatření by se podle Hořejšího mohla projevit nejdříve za 10 dnů, je však možné, že to potrvá i týdny. Počet nakažených a hospitalizovaných s covidem-19 tedy v následujících dnech dál poroste.

Opatření spojená s rušením kulturních a sportovních akcí či zavíráním hospod podle Hořejšího napomáhají omezení šíření covidu-19 dostatečně, přesto se nabízejí dvě další omezení. „Na omezenou dobu úplně zavřít školy a restaurace. Jinak si ale myslím, že úplné zavření obchodů kromě těch nejnutnějších, podobně jako na jaře, by bylo zbytečné. Je zbytečné zakazovat lidem, aby k nim chodili opraváři nebo aby si nechali opravit auto,“ míní imunolog.

Zároveň upozorňuje, že Česko na jaře nezažilo úplný lockdown, tedy uzavření společnosti a ekonomiky: „Lidé normálně chodili do práce, veškerý výrobní sektor fungoval. Kdo mohl, pracoval z domova. Jediný sektor, který byl těžce postižen, byly služby.“

Za nárůst případů může vláda a její špatní rádcové

Hořejší kritizuje načasování současných opatření. „Měla být nasazena už před koncem září. Odborníci, kteří viděli, jak se to rozvíjí, to doporučovali. Bohužel se ale našla ještě jiná skupina lidí, která byla mylně považována za odborníky, různí nezodpovědní lékaři, kteří vládu podporovali v nečinnosti a ve špatném vyhodnocení situace. Byla to velká chyba a může za to vláda a špatní rádcové, kteří se tvářili jako odborníci,“ myslí si imunolog.