V Příbrami bude senátorem Petr Štěpánek (STAN), získal sedmdesát procent hlasů

Petr Štěpánek (STAN) se chce hned po nástupu do své funkce zasadit o prosazení zákona, který by posílil práva lidí, kteří byli doma napadeni a použili na svou obranu zbraň. „Chtěl bych poděkovat lidem za to, že přišli. Slibuji, že všechno, co jsem prohlašoval v kampani, jsem myslel naprosto vážně, a že to teď musím splnit. Beru to jako obrovskou výzvu, na kterou se těším,“ řekl Štěpánek ke svému vítězství.

Oba kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, mají zkušenosti z komunální a krajské politiky. Štěpánek (STAN) – povoláním agronom a podnikatel – působí dlouhá léta jako zastupitel v Petrovicích na Příbramsku. Od roku 2006 je navíc starostou obce. Od spoluobčanů z Petrovic získal ve druhém kole 91procentní podporu. Je členem STAN a za hnutí se v roce 2016 dostal i do zastupitelstva Středočeského kraje.

Také druhý Burian má zkušenosti z komunální politiky. Starostou Sedlčan byl 28 let, zastupitelem je v obci dodnes. Mezi lety 2000 a 2014 byl zastupitelem Středočeského kraje.

Ve druhém kole přišlo k volbám necelých čtrnáct procent voličů oproti 39 procentům v prvním kole. V příbramském obvodu letos kandidovalo osm kandidátů.