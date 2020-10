Senátní duel v Praze 9: O křeslo v horní komoře se utkají David Smoljak a Eduard Stehlík

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 24 - Praha 9 se utkají stávající senátor David Smoljak (koalice STAN, Pirátů a TOP 09) a vojenský historik Eduard Stehlík (ODS). Účast voličů v prvním kole byla 33,46 procenta. Současný senátor Smoljak získal 42,87 procenta, předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a bývalý voják z povolání Stehlík obdržel 30,19 procenta. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.