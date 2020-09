Lůžka v nemocnicích se plní, podle lékařů je to jako na jaře. Krizové scénáře ale zatím nenastaly

„Podle počtu nemocných, jejich klinického stavu, je to srovnaltené s tím, co bylo na jaře,“ uvedl přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol Tomáš Vymazal.

O mnoho volněji není ani v nemocnicích na jižní Moravě. Ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně vyhlížejí příští dny již s obavami. Kdyby se zaplnilo všech šest jejích intenzivních lůžek – z nichž už je i v Brně plná většina – bude potřeba omezit provoz. „Pokud by se situace rapidně zhoršila a mělo dojít k tomu, co bylo na jaře – že jsme měli i jedenáct takových pacientů – tak bychom pravděpodobně museli částečně omezit plánované operace,“ upozornila mluvčí svatoanenského špitálu Dana Lipovská.

Záchranáři by i bez covidu potřebovali desítky lidí navíc. V Praze chybí záchrance až sto lidí, sehnat se je snaží i s pomocí náborové kampaně. Ta poukazuje i na to, že noví záchranáři občas trpí deziluzí. Kvůli nenaplněným očekáváním potom zase odcházejí.

Fronty na testovacích místech má odbourat zrušení opakovaných odběrů

Čím dál více lidí je navíc potřeba i pro zajištění testování na covid-19. Každý den přibývá testovacích míst, podle ministra zdravotnictví jsou již schopna odbavit téměř 30 tisíc lidí denně, přesto se leckde na test stále dlouho čeká. Fronta se tvořila ve středu i před nově otevřeným odběrovým místem na českobudějovickém letišti. Vzniklo, když se ukázalo, že stávající místo v nemocnici nestíhá odbavovat všechny, kdo přicházejí. V Českých Budějovicích přitom testují pouze indikované pacienty, samoplátce vůbec nepřijímají.

Kdo potřebuje test, protože by chtěl například odjet do Německa, může se obrátit například na pražskou vinohradskou nemocnici. Musí ale počítat s tím, že nepůjde na řadu hned. K testům je potřeba se předem objednat, v úterý přitom byla první volná místa až na neděli.

Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o tom, že by testovacím místům odlehčilo tak, že by zrušilo opakované testy u vyléčených lidí. „Probíhají jednání pracovních skupin a myslím si, že se velmi blíží doba, kdy by druhý test nemusel být,“ avizoval ministr Prymula. Počet testovaných by se tak mohl snížit o čtvrtinu.