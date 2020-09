Hamáček zvažuje trestní oznámení na lékový ústav, podle něj neměl pravomoc prověřovat distribuci roušek

Postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve věci distribuce ochranných prostředků seniorům by podle Hamáčka mohl vést k naplnění trestného činu obecného ohrožení. Strategické zásoby ochranných prostředků státu by podle něj mohly být znehodnoceny.

„Pokud by se ukázalo, že se SÚKL bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu, tak to podle mě splňuje i rozměr obecného ohrožení. Ale to je na právnících,“ řekl Hamáček v Náchodě, kde zahajoval projekt mobilní pošty. Jak šéf resortu vnitra dodal, SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly, a zvažuje proto podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy.

Vláda nedávno rozhodla, že ochranné prostředky –⁠ roušky a respirátor –⁠ pošle všem lidem starším 60 let. Zásilky distribuovala Česká pošta, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti.

SÚKL v pondělí oznámil, že pošta porušila při rozesílání zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Ty lze distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. Pošta musí do tří dnů přijmout nápravná opatření. Státní podnik se hájí tím, že převzal ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál.

Schůzka s prezidentem

Ministr vnitra se v úterý rovněž sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Podstatnou část schůzky Hamáček strávil debatou o koronavirové situaci v zemi. „Pan prezident se zajímal o aktuální data a prognózy vývoje,“ řekl. Podle slov Hamáčka se jej prezident ptal na blížící se volby a jejich bezpečnost v souvislosti s koronavirem.

Ministr vnitra uvedl, že je státní správa na volby připravená. Zajištěné jsou ochrané materiály, dezinfekce a volební komise projdou proškolením. „Uděláme všechno pro to, aby se lidé nemuseli bát jít volit,“ dodal.

Otázka případného posunutí voleb podle Hamáčka na stole není. „Ta situace by musela být horší a volby se dají odsunout pouze v nouzovém stavu.“ To dle vicepremiéra nehrozí.