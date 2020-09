Za boje na Ukrajině navrhl žalobce Bělorusovi 15 let vězení. Muž aktivně podporoval separatisty

Muž, který je nyní ve vězení kvůli jinému trestnému činu, se podle obžaloby zapojil do konfliktu „v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny, které usilují o odtržení od Ukrajiny a vytvoření samostatného státního útvaru, tzv. Doněcké lidové republiky“. Státní zástupce tvrdí, že Fadějev do země vycestoval opakovaně, a to od října 2014 do května 2016.

Muž se podle spisu nechal vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách takzvané „Republikánské gardy Doněcké lidové republiky“. Kromě hlídkování se obžalovaný aktivně zapojil do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, uvádí obžaloba.

Teroristický útok

Fadějev v červenci u soudu uvedl, že se přímo do bojů proti nacionalistům nezapojil, zúčastnil se pomocných aktivit, jako bylo hlídkování. Ze zbraně, kterou od separatistů dostal, střílel podle svých slov jen ve výcvikovém středisku na střelnici. Nevěděl prý také, že samozvaná Doněcká lidová republika byla vyhlášena v rozporu s ústavou Ukrajiny. Stejně tak se nezajímal o to, kdo činnost gardy financuje.

„Mám vinu obžalovaného ve smyslu podané obžaloby po provedeném dokazování za prokázanou a rovněž považuji za zcela důvodnou užitou právní kvalifikaci,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce. Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice v úmyslu poškodit její ústavní zřízení, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům.

Žalobce odmítl, že by se Fadějev mohl dopustit trestného činu služby v cizích ozbrojených silách, protože by musel bojovat ve složkách jiného státu, což takzvaná Doněcká lidová republika není. Za službu v cizích ozbrojených silách kvůli účasti v bojích na Ukrajině byl v minulosti potrestán bývalý český voják Erik Eštu, soudy mu uložily podmíněný trest. Právní kvalifikaci i trest nedávno potvrdil Nejvyšší soud. Za službu v cizích ozbrojených službách je maximální sazba pět let. Eštu u soudu v minulosti uvedl, že na Ukrajinu jel za poznáním a cestovat, v uniformě povstalců a se zbraněmi se fotografoval na památku.

Fadějev se nedopustil trestného činu, tvrdí obhájce

Podle svého obhájce se Fadějev nedopustil trestného činu. Uvedl, že ukrajinskou ústavu nejprve porušila sama ukrajinská armáda, podpora organizace, která se jí brání, tedy nemůže být podle jeho názoru považována za teroristický útok. Prohlásil také, že ukrajinský parlament východní odštěpenecké oblasti za teroristické nepovažuje.

Na videích, které Fadějev zveřejňoval na svém facebookovém profilu, je prý pouze vidět, že muž domobraně pomáhal. „Naopak nikde není vidět, že by můj klient střílel do protivníků a aktivně se zapojoval do válečných operací,“ upozornil právník. I on uvedl, že Fadějeva nelze potrestat za službu v ozbrojených silách, podle něj to ale není možné z toho důvodu, že obžalovaný není občanem ČR.

Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné ruské anexi Krymu. Boje mezi povstalci podporovanými Ruskem a ukrajinskou armádou tehdy propukly na začátku dubna a od té doby si vyžádaly přes čtrnáct tisíc obětí. Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.