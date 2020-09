Obce obstarávají dezinfekce a roušky. Voliči k urnám zamíří za 14 dní

Ve Velkém Oseku je osmnáct stovek voličů, hlasovací lístky do obce dorazily ve středu. Úředníci je nyní budou vkládat do obálek a v příštím týdnu dodají voličům. Ti na začátku října odevzdají své hlasy v místní školní jídelně, jediné volební místnosti v obci. Podle starosty Pavla Drahozvala je Velký Osek připraven – k dispozici má dezinfekce na povrchy i ruce a roušky. „Objednávali jsme si to vysloveně pro záležitost voleb,“ konstatuje.

„On poruší karanténní opatření, ale my nedostaneme jejich soupis, takže nebudeme vědět, kdo by k volbám měl přijít. Dostaneme pouze informace o těch, kteří odvolili ve zvláštních volebních komisích, aby se nevolilo dvakrát,“ konstatuje tajemník Městského úřadu v Dobrušce Jan Šťastný.

Podle resortu vnitra by na takové voliče čekalo správní řízení, protože by porušili zákon o ochraně zdraví. Speciální režim teď mají kvůli koronaviru také statistici. Povinné mají při práci roušky a ten, kdo může, pracuje z domova. „Máme klíčové zaměstnance, kteří se podílejí na zpracování výsledků voleb rozděleny do týmů, které by se neměly vzájemně potkávat,“ vysvětluje první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

A stejně jako své záložní komisaře mají volební komise, má své lidi také statistický úřad. Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu se uskuteční v pátek a sobotu 2. a 3. října. Lidé v karanténě budou moci speciálními způsoby odvolit už ve středu 30. září nebo ve čtvrtek 1. října.