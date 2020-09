Koten by zavedl testování na covid-19 zdarma. Peníze by přesměroval třeba od neziskovek

Za rizikové považuje hlavně chování lidí v opilosti. „Z mého pohledu je daleko lepší zakázat nějakou věc, bez které se bez problémů obejdeme,“ řekl a naznačil, že by považoval za vhodné omezit otevírací dobu podniků, kde se masivně pije alkohol, do půlnoci.

Kritizoval také mediální pokrytí pandemie. „Myslím si, že by prospělo, pokud by se o covidu informovalo méně. Protože zabírá třeba sedmdesát procent všech zpravodajských pořadů a do těch třiceti procent se nevejdou ani informace ze světa, například ze Sýrie, z Libye a podobně.“

Školení subverzní skupiny

Byl by naopak příznivcem testování zdarma. „Myslím, že by to byla velice dobrá investice do toho, aby ekonomika fungovala a aby se neblokovaly kapacity v nemocnicích,“ odpověděl na námitku, že by to přineslo dodatečné náklady pro státní rozpočet.

Peníze na zvládání pandemie by přesměroval třeba z aktivit ministerstev zahraničí a vnitra. „Staví se nové kapacity v uprchlických zařízeních. Posíláme peníze neziskovkám do Běloruska. Posíláme další peníze třeba neziskovým organizacím, které se starají o úplně jiné věci, než by měly. Starat by se měly hlavně o nemocné, seniory a tak dále a ony si tu dělají spíš nějakou politiku,“ kritizoval.

Zmínil konkrétně organizaci Občanské Bělorusko. „Oni v podstatě vyrábí opozici a proškolili již půl milionu demonstrantů. Z mého pohledu my školíme nějakou subverzní skupinu proti suverénnímu státu a zasahujeme do jeho vnitřních věcí. Já si úplně nemyslím, že to je v pořádku,“ sdělil na základě jejích výročních zpráv.