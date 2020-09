Radnice dostanou příští rok od Prahy více než pět miliard korun, pandemie se do financování nepromítne

Důvodem, proč Praha v rozpočtu nepromítne propad daňových příjmů do množství peněz pro radnice, je podle Vyhnánka to, že by se s propadem velmi těžko vyrovnávaly.

Pro letošní rok město v rozpočtu vyčlenilo pro radnice 4,98 miliardy korun. K tomu jim připadly další peníze v dotacích na projekty nebo je podpořilo specifickou dotací téměř 400 milionů kvůli opatřením proti koronaviru.

O kolik přesně Praha kvůli koronaviru přijde, není zatím definitivně jasné. „Predikci (12 až 15 miliard) stále držíme. S ohledem na vývoj situace ale nelze říci, zda se nepřiblížím těm 15 miliardám,“ řekl Vyhnánek.

Zrušení superhrubé mzdy by Prahu stálo přes čtyři miliardy

Vyčíslení finančního propadu ale nepočítá s plánem vlády zrušit superhrubou mzdu, což by podle Vyhnánka způsobilo Praze ztrátu další více než čtyři miliardy korun. „Pokud by nebylo doplněno o další změny v rozpočtovém určení daní, znamenalo by to další propad ve financích samospráv. Pokud stát ke zrušení přistoupí bez náhrady, pro řadu obcí by to bylo neřešitelné,“ řekl.

Hospodaření hlavního města skončilo v prvním pololetí letošního roku přebytkem zhruba 3,88 miliardy korun. To je meziročně asi o pět miliard korun méně. Hlavní město šetřilo nižším plněním výdajů 42,72 procenta upraveného rozpočtu. Vliv na hospodaření měla rovněž pandemie nemoci covid-19. Příjmy dosáhly 87,42 miliardy a výdaje 101,7 miliardy korun. Rozdíl město dorovná například z peněz od státu.