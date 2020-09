Datová analýza: Jak se od roku 1996 změnili kandidáti do Senátu?

Od prvních voleb v roce 1996 se o senátorská křesla ucházelo celkem 3165 kandidátů, téměř čtyři sta z nich zároveň senátorský mandát získalo. Počet kandidátů do Senátu navíc s téměř každými volbami roste. Zatímco v roce 1998 se o senátorské křeslo ucházelo 145 kandidátů, o dvacet let později je to téměř dvojnásobek.

ČT24 se ve své analýze dlouhodobých faktorů kandidátů zaměřila na analýzu všech voleb do Senátu od roku 1996, a to včetně voleb doplňovacích, které byly pro úplnost vždy zařazeny k předchozím řádným volbám.

Výraznou výjimkou z tohoto pravidla jsou řádné a doplňovací volby v roce 2018, kdy do Senátu kandidovalo největší množství žen od prvních senátních voleb v roce 1996. Mandát ovšem získaly z celkově rozdělovaných 29 křesel pouze dvě ženy, což je historické minimum. Pro srovnání můžeme uvést předcházející volby v roce 2016, kdy se do Senátu dostalo 7 žen.

Na základě dat je ale možné sledovat vztah mezi počtem kandidujících žen a počtem jejich zvolení do Senátu. Z dat vyplývá, že pokud žen kandiduje více než v předchozích volbách, pravděpodobně jich do senátorského křesla také více usedne.

Věk kandidátů do Senátu nikdy neklesl pod 50 let

Ústava stanovuje, že senátorem nemůže být zvolen nikdo mladší 40 let. Průměrný věk kandidátů do Senátu je ale výrazně vyšší – od roku 1996 u mužů ani žen nikdy neklesl pod 50 let. I přesto, že jsou ženy v letošních volbách v průměru o něco starší než muži, situace byla u většiny předchozích senátních voleb opačná.

Ženy byly do roku 2010 dokonce výrazně mladší než muži. Nejnižší věkový průměr měly ženy v roce 2000 – konkrétně téměř 51 let. O dvacet let později se ale jejich průměrný věk zvýšil zhruba o pět let. Postupně stárnou také mužští kandidáti, kteří měli už od prvních senátních voleb vyšší věkový průměr než ženy. Věkový rozdíl se ale v posledním desetiletí vyrovnal.