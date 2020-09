Sedm stran a čtrnáct kandidátů do Senátu neoznámilo včas webové stránky a účet. Hrozí jim pokuta

Strany a kandidáti mají povinnost oznámit úřadu číslo transparentního účtu a internetové stránky s informacemi o financování své volební kampaně, z nichž je účet přístupný.

„Podle volebních zákonů pro jednotlivé typy voleb jsou kandidující subjekty i nekandidující registrované třetí osoby povinny zřídit si volební účet, a to nejpozději do pěti dnů od začátku volební kampaně, která podle současné legislativy začíná dnem vyhlášení voleb. Pro letošní volby to bylo 15. dubna,“ uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis.

Subjekty se mohou hlásit do voleb i později, a proto nejpozdější termín pro splnění povinnosti je podle mluvčí úřadu Luisy Divišové 66 dní před dnem voleb.