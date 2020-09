Psy jsme museli chladit, někdy zvládli pracovat jen několik minut, říká český kynolog, který pomáhal v Bejrútu

Problémem byl i náročný terén. „Byly to úplně jiné typy trosek, než jaké jsme zvyklí prohledávat tady v Čechách,“ říká psovod. Před rozpálenými povrchy a ostrými předměty měly psy v sutinách chránit speciální botičky, které patří do základní kynologické výbavy. „I přes ně ale došlo k několika drobným poraněním psů,“ říká Hynek.

„Byly chvíle, kdy psi mohli pracovat bez problému třeba i patnáct minut v kuse, ale dostali jsme se i do situací, že byli unavení během pár minut,“ vysvětluje Hynek náročnost zásahu. „Proto je tam celý tým psů, kteří se vystřídají,“ dodává.

Odvedli jsme dobrou práci, říká kynolog

Exploze 2750 tun dusičnanu amonného, který byl v přístavu v libanonské metropoli uskladněný, připravila o život zhruba 180 lidí, kolem 6000 lidí bylo zraněno. O domov po výbuchu přišlo asi 300 tisíc lidí.

Čtyři desítky českých specialistů byly vyslány na vyprošťování zavalených lidí ve středu 5. srpna. Ve skupině byli kromě hasičů a kynologů se psy také statik či lékař. Zpátky do Česka přiletěli 11. srpna.

Hynek byl na misi povolán zrovna ve chvíli, kdy se svými dětmi vyrážel na houby. O tom, že by do libanonské metropole neodletěl, ale podle svých slov ale vůbec nepřemýšlel. „Je to zkrátka naše práce,“ říká.