Když schází počítač či internet. Při uzavírání škol se může mnoha dětem opět ztížit přístup ke vzdělání, varují organizace

„Ta částka je určena primárně pro učitele a záleží na konkrétních školách, jestli z toho pak něco vyšetří na počítače pro děti, které ho nemají. V regionech, kde je to velký problém, to tahle částka rozhodně nevyřeší,“ domnívá se prezident Asociace ředitelů škol Michal Černý.

„Někde pomohl zřizovatel škol, obce, nadace a neziskové organizace, takže na některých místech se to zlepšilo, ale jsou to spíše jednotlivé oblasti, rozhodně ne většina těch dětí,“ myslí si Zuzana Ramajzlová, která má na starosti programy vzdělávání v organizaci Člověk v tísni.

Problémy s přístupem ke vzdělání byly kvůli uzavřeným školám už na jaře. Navzdory veřejným sbírkám, spojení neziskových organizací, dobrovolníků a soukromých společností, obcí a krajů stále nemají desetitisíce dětí doma počítač a internet. Problémy ale v případě zavření škol hrozí i těm žákům, kteří sice vybavení dostali, ale neumějí s technikou pracovat, nebudou mít připojení, i těm, kdo doma nemají rodiče, kteří by mohli učitele částečně zastoupit a s látkou pomoci.

Manuál neřeší děti se speciálními potřebami

Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání pak upozorňuje na to, že v manuálu úplně chybí jakákoli zmínka o tom, jak pomoci dětem se speciálními potřebami.

„Čtyřicet tisíc dětí v Česku má v rámci inkluze nárok na podpůrná opatření vyššího stupně – jde hlavně o zdravotně postižené nebo psychiatricky nemocné děti, autisty, děti s těžším ADHD, děti z rodin s patologickými problémy jako je domácí násilí nebo z chudého prostředí,“ vysvětluje Laurenčíková.

„Neřeší se tam, jestli by v případě zavření školy chodil asistent pedagoga za nimi domů, pokud na něj mají nárok, a aby měli případně asistenti dostatek ochranných pomůcek,“ dodává Laurenčíková. Těmto dětem a jejich rodičům by podle ní v případě zavření škol chyběly také služby poradenských zařízení, psychologů a speciálních pedagogů.

„Ministerstvo by to mělo vyřešit vydáním speciální doprovodné vyhlášky, kde by se řešily právě potřeby těchto dětí,“ myslí si Laurenčíková.