Stát se za Zemanova slova o Peroutkovi zatím omlouvat nemusí. Nejvyšší soud mu odložil lhůtu, píše Deník N

Pražský městský soud ministerstvu počátkem letošního července uložil, aby se Kaslové omluvilo za dehonestující a nepravdivé výroky prezidenta o tom, že její děd byl autorem článku „Hitler je gentleman“. Omluvu měl úřad zaslat dopisem a také ji zveřejnit na svém webu.

Lhůtu pro omluvu mělo ministerstvo do 18. srpna, oznámilo ale, že do rozhodnutí NS o odkladu vykonatelnosti se omlouvat nebude. Argumentovalo tím, že omluva je nevratným plněním. Poukázalo také na to, že v obdobných řízeních, která se týkala omluvy, NS vykonatelnost rozsudků odložil.

Advokát Peroutkovy vnučky František Vyskočil následně oznámil, že omluvu bude po ministerstvu vymáhat exekučně. K tomu ale po posledním rozhodnutí Nejvyššího soudu nedojde – podle informací Deníku N, který se odvolává právě na Vyskočila, totiž soud omluvu odložil.

Dovolání podala také Kaslová. Žádá totiž širší omluvu i za další prezidentova slova – mimo jiné za výrok o „fascinaci intelektuálů zrůdným učením“. Pražský městský soud k tomu konstatoval, že veřejné osoby včetně Peroutky musí snést širší kritiku.

Pět let starý výrok

Ve sporu kvůli Zemanovým výrokům o Peroutkovi odložil NS vykonatelnost verdiktu už v roce 2016. Předtím se ovšem Kaslová obrátila na exekutora, který uložil prezidentské kanceláři pokutu 100 000 korun za nerespektování rozsudku. Tehdy se totiž měl omlouvat právě Hrad, který následně požádal o odložení exekuce. NS pak verdikt o omluvě zrušil s vysvětlením, že žaloba Kaslové má směřovat na ministerstvo financí.

Spor se týká Zemanova projevu, který zazněl v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holocaustu. Prezident tam mimo jiné prohlásil, že Peroutka zveřejnil zmíněný článek v časopisu Přítomnost. Později na tiskové konferenci doplnil, že článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje a podle soudu byl výrok o Peroutkově autorství nepravdivý.