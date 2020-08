Maláčová chce sáhnout na platy nejen politikům, ale i soudcům a žalobcům. Babiš to odmítá

„Nevím, proč bychom měli zmrazovat platy soudců a státních zástupců, to s tím nemá nic společného. Politici a nezávislá justice, to je něco úplně jiného a tam k tomu není důvod,“ komentoval to předseda vlády.

„Chtěla jsem přistupovat ke všem stejně, protože si myslím, že by to tak mělo být, že bychom neměli dělat výjimky, ale samozřejmě bude rozhodovat vláda a Poslanecká sněmovna,“ říká k návrhům ministryně práce.

Platová základna politiků odpovídá 2,5násobku průměrného platu státních zaměstnanců z předminulého roku, u soudců je to trojnásobek. Konkrétní výše platu se odvíjí od konkrétních funkcí a zvyšuje se dalšími koeficienty.

Ministerstvo práce prosazuje navázání na mzdu minimální, konkrétně na její čtyřnásobek. Růst minimální mzdy by se pak každý rok nastavoval automaticky.

Politici budou mít pochopení pro růst minimální mzdy, tvrdí Maláčová

Řadový zákonodárce v současnosti dostává necelých 91 tisíc korun. Ministři pak přes 180 tisíc korun. Příští rok by to mohlo být stejně, anebo méně. Ministerstvo práce by členům parlamentu škrtlo 17 tisíc a členům kabinetu přes 30 tisíc.

„Politici pak budou mít větší pochopení pro nárůst minimální mzdy. Každý rok bojuji o každou stokorunu, co se týče minimální mzdy. Myslím, že by to pak mohlo pomoci si představit, za jaké peníze u nás lidé musí pracovat,“ argumentuje Maláčová.

Plán má však své kritiky. „Sice tam nastavuje jakýsi automat pro vznik minimální mzdy, nicméně to je vysoce politické téma, na kterém se nemusíme domluvit, a pak by o platech ústavních činitelů rozhodovala tripartita,“ upozorňuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

To je podle vicepremiérky nepřijatelné, a chce proto přijít s vlastním návrhem, konkrétně v příštím roce platy nechat na úrovni letoška a do budoucna je svázat s růstem průměrné mzdy.

S obdobnými návrhy přichází i poslanci. „Konzistentně prosazujeme zamrazení platů a samozřejmě náš i jakýkoli jiný návrh v tomto smyslu podpoříme,“ říká k tomu předseda SPD Tomio Okamura.

Podle Pirátů je třeba zohlednit situaci, kdy je hospodářství v krizi. „Bylo by fér šetřit i na úrovni platů politiků. Náš návrh ušetří státnímu rozpočtu zhruba půl miliardy korun,“ slibuje předseda strany Ivan Bartoš.