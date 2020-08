„Velký sportovec a kamarád.“ Desítky lidí se rozloučily s válečným hrdinou Welleminem

Mezi smutečními hosty byl například vrchní zemský rabín Karol Sidon nebo senátor a bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Na Wellemina zavzpomínal v projevu i jeho syn. Připomněl jeho hrdinství z druhé světové války i to, že uznání se dočkal až po roce 1989. Podotkl, že byl velkým sportovcem i kamarádem.

Podle webu ministerstva obrany se Wellemin narodil 24. března 1923 v Praze v židovské rodině. Měsíc poté, co Němci vyhlásili protektorát, odešel tehdy sedmnáctiletý Viktor se svým o čtyři roky starším bratrem Adolfem do emigrace. Dostal se až do Palestiny a v červenci 1942 oba bratři vstoupili do formující se československé jednotky na Blízkém východě.

Jeho prvním bojovým nasazením byla obrana Haify, poté pod velením generála Karla Klapálka bojoval u Tobruku. V evidenci ministra obrany byl veden jako poslední československý voják, který u jednotky proslulých „pouštních krys“ bojoval. Mezi československými válečnými veterány ale není kvůli emigraci do zahraničí z doby komunismu evidován Bernard Papánek, který měl podobný osud jako Wellemin a také u Tobruku bojoval. Papánek, který na začátku roku oslavil 100. narozeniny, nyní žije u dcery na Slovensku.

Po roce 1945 byl Wellemin z armády propuštěn

Po přesunu do Velké Británie Wellemin absolvoval výcvik u motorizované jednotky ve Skotsku a zúčastnil se bojových operací u francouzského Dunkerque, kde byl těžce raněn do levé ruky. V říjnu 1945 se vrátil do osvobozeného Československa, kde zjistil, že jeho rodina byla nacisty vyvražděna. Jako západní voják byl následně z armády propuštěn.

Za své zásluhy obdržel řadu vyznamenání včetně medaile Za chrabrost, vojenské medaile VB-SV a britského vyznamenání Africa Star. V roce 2015 obdržel Záslužný kříž ministra obrany ČR III. stupně a v roce 2017 Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně. V roce 2015 se stal laureátem Ceny Paměti národa.