Lidé v karanténě budou volit z auta nebo ve zvláštních komisích, zákon schválila vláda

V takzvaných drive-in volebních stanovištích bude možné hlasovat pouze z auta. Měla by být k dispozici na 78 stanovištích, v jednom v každém okrese. V těchto stanovištích by se mělo hlasovat ve středu 30. září v čase od 07:00 do 15:00.

Lidé v karanténě, kteří nemohou přijet autem, by se měli do čtvrtku 1. října do 20:00 ohlásit na krajském úřadě. Ve dnech řádného termínu voleb by se pak za nimi dostavila komise v ochranných prostředcích a s přenosnou urnou, a to mezi pátkem 2. října 07:00 a sobotou 3. října 14:00. Výjezdy má zajišťovat stejná jednotka jako drive-in stanoviště.

Stejná skupina případně zajistí i hlasování v pobytových zařízeních sociálních či zdravotních služeb, na která by byla uvalena karanténa. Tam má být hlasování od čtvrtka volebního týdne od 07:00 do pátku volebního týdne do 20:00 hodin. Hlasy ze všech mimořádných způsobů se budou sčítat dohromady. V každém kraji k tomu bude zřízena speciální komise.

Distanční výuka jako součást povinné školní docházky

Novela školského zákona, kterou bude posuzovat sněmovna, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Změna zákona je reakcí na pandemii covidu-19, kvůli které se musely od poloviny března uzavřít všechny školy.

Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Vzdělávání na dálku neplatí pro jazykové školy nebo ZUŠ

„Děti, žáci a studenti jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné,“ píše se v materiálu pro jednání vlády.

Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nemusí vzdělávat také v jazykových a základních uměleckých školách. „Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání,“ uvádí návrh.