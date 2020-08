Česko se vstupem do eurozóny počká po reformách Evropské unie, dal se slyšet Babiš

Česká republika je připravena na vstup do eurozóny, nicméně raději počká. Evropská unie by nejprve měla přijmout některé nezbytné reformy, jež například umožní členským státům donutit země na jihu Evropy, aby „rozumněji“ nakládaly se svými rozpočty. V neděli zveřejněném rozhovoru v časopisu Harvard International Review to prohlásil český premiér Andrej Babiš. Kromě toho hovořil také o uprchlických kvótách, populismu a podobnosti mezi jím a americkým prezidentem Donaldem Trumpem.