Letošní svatováclavská pouť má být bez větších omezení. Z Vatikánu přijede vlivný kardinál Ouellet

Bez zvláštních hygienických opatření, nebo maximálně s oddělenými sektory pro návštěvníky –⁠ tak by měla vypadat letošní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi. Podle pražského arcibiskupství by koronavirová krize neměla tradiční akci výrazně ovlivnit. Nejvýznamnějším hostem bude prefekt Kongregace pro biskupy kardinál Marc Ouellet, který bývá označován za „čtvrtého muže Vatikánu“. Mši odslouží na Mariánském náměstí společně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.