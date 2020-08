Sobotkova vláda držela superhrubou mzdu při životě. Od roku 2015 měla být zrušena, tvrdí Pekarová Adamová

„Vláda, která superhrubou mzdu držela při životě, byla ta Sobotkova. My bychom touto dobou už pět let mohli mít normální danění ve výší devatenácti procent. V současnosti podporujeme její zrušení,“ řekla předsedkyně strany TOP 09.

Uvedla to v debatě, která se věnovala tématu zrušení superhrubé mzdy. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) ji totiž plánuje odstranit v příštím roce. Ministerstvo financí má v té souvislosti připraveno několik variant snížení daně z příjmů zaměstnanců, a to od patnácti do devatenácti procent.