Úpravy přehrady Orlík mají začít už příští rok. Lidé z okolí se musí připravit na omezení

Přehrada Orlík je pro protipovodňovou ochranu západní poloviny Česka klíčová. Při povodních v roce 2002 dal údajně její zásobní prostor Praze asi 17 hodin na stavbu zábran navíc. Orlík nápor tisícileté vody vydržel, i když ve druhé vlně už nezvládal regulovat odtok.

Povodí Vltavy chce teď přeliv přehrady upravit tak, aby ustál takzvanou desetitisíciletou vodu. „Z hydrologických údajů je známo, že kdyby tehdy pršelo o čtyři až pět dní déle, tak by tady ta desetitisíciletá povodeň byla, takže to není nic vzdáleného, co by nemohlo nastat,“ řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Úpravy pro případ povodní i sucha

Na přehradě Orlík se kvůli několika suchým letům provádějí upravy i pro nedostatek vody. Nově byly protaženy koleje pro lodní výtah tak, aby dosáhly i k nižší hladině. Rekonstrukce hráze by měla navíc otevřít cestu i daleko těžším lodím, nově až do výtlaku 6,6 tuny.

„Když sesplavníme Vltavu, tak je to pro rozvoj regionu, je to pro rozvoj celé infrastruktury,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).