Babiš se s Pompeem ve středu setká v Kramářově vile. Jednat budou o koronaviru i kyberbezpečnosti

Po jednání v Kramářově vile by měli Babiš a Pompeo vystoupit na společné tiskové konferenci ve Strakově akademii. Odpoledne se plánuje setkání Pompea se Zemanem na Pražském hradě, kterého se bude účastnit i Babiš.

Cestu do Plzně zvažoval Pompeo již dříve, a to u příležitosti letošních květnových oslav 75. výročí osvobození města americkou armádou, uvedla mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková. Plány na velkolepé oslavy, na které přijíždějí kadoročně desetitisíce lidí, ale zmařila pandemie koronaviru. Plzeň tradiční akci v ulicích zrušila a přesunula ji do virtuální podoby. Uskutečnila sedmihodinové on-line vysílání na internetu.

„Jsem hrdý na to, že si Mike Pompeo vybral k návštěvě právě Plzeň, která je tolik propojená s americkou historií. Každoročně si květnovými slavnostmi připomínáme těžce získanou svobodu, kterou nám právě američtí vojáci v květnu 1945 přinesli. O to více, že jsme o ni záhy přišli. Plzeňané jsou vděční za možnost si osvobození připomínat a radují se ze setkání s veterány,“ řekl primátor Martin Baxa (ODS). Podle něj je pro celou republiku důležité si připomínat, že naše a americké dějiny jsou propojeny.