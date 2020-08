Zákaz vstupu pro elektroniku Samsungu. Jedna z hlavních firem pro sběr elektroodpadu ji přestává přijímat

Podle místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala Česká republika patřila k jedné z těch lepších evropských zemí, co se týče nakládání s elektroodpady. „A nyní je tady velká míra nejistoty, co bude vlastně s vytříděnými televizory a počítačovými monitory,“ upozorňuje.

Složitější to ale teď může být s elektronikou od Samsungu. Firma Asekol je přestává odebírat. Smlouvu s touto korejskou značkou má konkurenční Rema a Asekol na to doplácí. „Po 1. srpnu uděláme ještě jeden sběr výrobků bez rozdílu značek, a pak už výrobky značky Samsung nebudeme odvážet,“ konstatuje obchodní ředitel firmy Asekol Daniel Šafář.

Předloni se sebralo 93 tisíc tun elektrospotřebičů, tedy přes polovinu toho, co se prodalo. Před deseti lety to byla asi třetina. Ministerstvo životního prostředí chce garance, že sběr bude pokračovat.

„Že skutečně člověk, který si koupí nějakou konkrétní značku, tak se může na to spolehnout. Koneckonců platí si za to v ceně výrobku, že zpětný odběr proběhne, aniž by se po tom musel nějak shánět,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Ministerstvo bude jednat s firmami příští týden. Podle svazu obcí jde o to, aby se patnáct let budovaný systém nerozpadl a elektronika nekončila na skládkách nebo v přírodě.