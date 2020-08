Hygienici musí lépe komunikovat s politiky, říká ostravský primátor. Příště by už domluva měla být snazší

„Dlouhé týdny jsme byli ujišťováni, i přes růst počtu nakažených na Karvinsku, že situace je pod kontrolou a nic nehrozí. O to více jsme byli zaskočeni okamžitou platností a také plošností na území celého kraje,“ říká Macura o protiepidemických opatřeních, která moravskoslezští hygienici na konci předminulého týdne bez předchozího varování zpřísnili.

Taková situace by podle primátora na Ostravsku už neměla znovu nastat. „Pro náš region máme s krajskou hygienou dohodu, že už se nic takového nemůže opakovat. Opatření, zejména pokud by mělo dojít k jejich zpřísnění, s námi budou dopředu konzultována,“ vysvětluje.

Právě domluvu se samosprávou by podle Macury měli hygienici zlepšit. „Nastavování pravidel není úkolem politiků. Hlavní slovo musí mít epidemiologové a odborníci,“ uvádí. „Jinou věcí je ale komunikace, zasazení opatření do širšího rámce a vyhodnocení toho, jaký budou mít dopad na každodenní život. Mělo by se to se samosprávami komunikovat, ještě lépe konzultovat,“ dodává.