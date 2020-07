Z Kutnohorska do pražské Libně. Projekt Bejt Olam vrací židovské náhrobky na původní místo

Na zahradě chalupy na Kutnohorsku leží náhrobek, který pochází z židovského hřbitova v pražské Libni. Před zničením ho zachránil mladík, který následně emigroval. Jeho rodina uchovávala desku desítky let. O tom, že patří paní Hadas, která zemřela 21. srpna 1688, Tomáš Jelínek z projektu Bejt Olam nevěděl. Nápis byl čitelný až po očištění. Podobných kamenů už ale zachránil zhruba dvě desítky.

„Je to takový boj proti osudu těch židovských hřbitovů. Jejich ničení v moderních dějinách započalo v období nacismu, pokračovalo v období komunismu a je to taková snaha zachytit historii, protože řada židovských náhrobků vedle morální hodnoty obsahuje i cenné informace o židovském místopise,“ vysvětluje Jelínek.

Z Kutnohorska putuje kámen nejdřív do depozitu. Spolu s ním tam čekají i další, podobně nalezené kameny ze hřbitova v Jevíčku, který byl v sedmdesátých letech zničen a přeměněn na park. „Je tam podobný osud jako toho dnešního kamene, to znamená, lidé chtěli zachránit něco, co tehdejší moc ničila, a uchovali to u sebe přes padesát let,“ vysvětluje Jelínek.