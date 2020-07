Spor o hradeckou armádní střelnici. Ministerstvo obrany kolem ní vytyčilo ochranné pásmo, město tam chce stavět

Na terč tu armádní střelci míří 37 let, trénoval tady i zlatý medailista z olympiády David Kostelecký. Stejně dlouho se ale sousedi hradecké brokové střelnice zlobí kvůli střelbě pod okny. Nejbližší domy stojí asi 200 metrů od ní.

„Vadilo nám, že intenzita hluku je velmi vysoká, v současnosti střílí 3 dny v týdnu a 4 dny se nestřílí,“ vysvětluje své výhrady obyvatel Hradce Jiří Beran.

Ministerstvo obrany se k návrhu územního plánu Hradce Králové vyjádřilo. Kolem střelnice v Malšovicích vymezilo prostor s hlukovou zátěží. „Rozsah byl stanoven v souladu s hlukovou studií, kterou ministerstvo obrany nechalo zpracovat v roce 2017,“ říká Jiří Caletka z tiskového oddělení.

Pásmo ale blokuje budoucí výstavbu v této lokalitě města, se kterou naopak návrh plánu počítá. „Odhadem se vlastně dopad toho vymezeného území dotýká řádově stovek vlastníků pozemků a nemovitostí,“ říká hlavní architekt města Petr Brůna.

Ministerstvo postupovalo nezákonně, tvrdí náměstek primátora

Náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) považuje postup ministerstva za ilegální. „Nezákonnost spočívá v tom, že platná právní úprava nedává ministerstvu možnost takto vytyčovat ochranná pásma,“ vysvětluje.

Spor další projednání návrhu územního plánu zabrzdil. „Právě se pokoušíme dosáhnout smíru,“ říká Brůna. Radnice navrhla střelnici přemístit a hledá náhradní prostor. „Domy, které byly zkolaudovány ještě dříve, než byla zkolaudována střelnice, nemohou být limitovány tím, že je bude omezovat něco, co vzniklo později,“ myslí si Beran.

„Střelnice je v evidenci objektů důležitých pro obranu státu a je také určená k výcviku armády. Resort obrany nemá další volné kapacity a bude ji pro uvedené účely využívat i v budoucnu,“ oponuje Caletka.

Pokud se radnice s resortem obrany na smírném řešení nedohodne, převezme jednání ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud by ani to nenašlo řešení, rozhodne vláda. Není to poprvé, co se stala malšovická střelnice terčem kontroverze – před deseti lety si obyvatelé stěžovali, že se přilehlé pozemky pronajímají pod cenou.