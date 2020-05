Výletní lodě moře nekřižují už dva měsíce. Posádky se ale vracejí domů až nyní

Na Bahamách potom došlo k velkému setkání výletních lodí, které si vyměnily posádky podle regionů. Jedna z lodí potom vyplula s Čechy, Slováky či Chorvaty k evropským břehům. „V záchranných člunech jsme se přemisťovali mezi loďmi, abychom se každý dostali na tu, která nás vezme domů,“ popsala Michaela Srncová. Plavba do Evropy trvala ještě měsíc, komplikace ale byly i s vyloděním. Loď odmítli přijmout v Římě, nakonec zakotvila až v Dubrovníku.

Pětice Čechů, kteří do Chorvatska připluli, se potom letecky přesunula do Záhřebu, kam pro ně již přijel Jiří Macháček – majitel agentury, která práci na lodích zprostředkovává – a odvezl je domů. Odhadl, že by mimo Česko mohlo být ještě dvacet až třicet lidí, kteří pracovali na moři, nepředpokládá však, že by pro ně také musel jet. „Zatím nás oslovila společnost Carnival. Ostatní si to řeší po své ose,“ uvedl.